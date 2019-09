Fundet igen: To unge sigtet for traktor-tyveri

Et tip førte torsdag politiet på sporet af to unge mænd, som nu er sigtet for at have stjålet en traktor.

ADELVAD/LØGUMGÅRDE: To lokale mænd på henholdsvis 18 og 24 år, er blevet sigtet for tyveri, da Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag fandt dem kørende på en traktor, som viste sig at være stjålet.

Traktoren blev stjålet fra en kommunal plads ved Adelvad onsdag den 18. september, men takket være et tip, er den nu tilbage ved sin rette ejer, entreprenørkoncernen Arkil, forklarer politikommissær Lars Ole Thomsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Vi fik et tip først på morgenen torsdag, og det førte til, at vi fandt dem i forbindelse med den stjålne traktor. Traktoren er tilbage, hvor den hører til - et rigtig fint stykke arbejde fra vores beredskabspatrulje, som fandt traktoren efter tippet. Traktoren blev fundet i Løgumgårde-området, så den var ikke blevet kørt så langt væk endda, forklarer han.

De to mænd kan nu vente et retsligt efterspil, og den ene har ifølge politikommissær Lars Ole Thomsen allerede erkendt at have forbindelse til tyveriet.