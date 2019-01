Kort tid efter at Filip og Hanne Marie W. Jensen købte nyt hus ved Draved, fik parret påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Parret fulgte påbuddet og brugte 95.000 kroner - nu har de fået at vide, at de alligevel ikke behøver rense spildevandet bedre.

Så langt så godt. Altså, lige indtil familien W. Jensen umiddelbart før jul modtog et brev, hvor der kort fortalt stod, at de havde spildt pengene. Det var ikke nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen alligevel.

Parret fik hyret en kloakmester til at etablere et nyt nedsivningsanlæg - prisen var 60.000 kroner - hertil skal lægges 35.000 kroner i arbejdsløn og til leje af maskiner, da anlægget ifølge kloakmesteren bedst kunne placeres på et hjørne af grundstykket, hvor der lå en lille skov. Skoven blev ryddet og anlægget blev med få måneders forsinkelse meldt færdigt i starten af 2018.

DRAVED: Kort tid efter at Hanne Marie og Filip W. Jensen købte det nedlagte landbrug ved Draved, modtog parret et påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Det var i sommeren 2016, og et nyt, bedre anlæg skulle være færdigt inden udgangen af 2017, fremgik det af Tønder Kommunes påbud.

Jeg brugte hele min sommerferie på at rydde området og har betalt 95.000 kroner. De penge kunne jeg have brugt til noget andet.

Hanne Marie og Filip W. Jensen modtog 12. april 2016 af Tønder Kommune et varsel om påbud for bedre rensning af ejendommens spildevand. Af brevet fremgik det, at forbedringerne skulle være trådt i kraft senest den 1. dec. 2017.Den 3. juni 2016 kom selve påbuddet fra Tønder Kommune, hvor kommunen også skriver, at man som husejer kan oprette et privat spildevandslaug og etablere renseløsningen med naboer. Primo 2018 melder parrets kloakmester spildevandsanlægget færdigt. Den 17. december 2018 får familien W. Jensen af kommunen at vide, at forudsætningerne for påbuddet er ændret og at Tønder Kommune "ikke længere vil kunne meddele påbud eller håndhæve påbud om forbedret spildevand".

- Derefter blev jeg vred og harm. Jeg brugte hele min sommerferie på at rydde området og har betalt 95.000 kroner. De penge kunne jeg have brugt til noget andet, siger Filip W. Jensen og tilføjer, at parret havde planer om at efterisolere husets førstesal og ombygge en gammel stald til en carport.

Grundlaget er ændret

Filip W. Jensen undrer sig ikke mindst over, at han får påbuddet i sommeren 2016 med krav om, at arbejdet skal være færdigt før den 1. december 2017. Det bliver færdigmeldt i starten af 2018, og nu 10 måneder efter modtager han så et brev, hvor der står, at man har fjernet påbuddet med baggrund i en politisk aftale fra 2015 - der altså ligger mindst tre år forud for at anlægget blev meldt færdigt.

- Jeg gør, hvad jeg får besked på. Jeg vil gerne være en god borger, men jeg undrer mig over, at Tønder Kommune ikke sender besked ud til borgerne noget før, siger Filip W. Jensen.

Ifølge fagchefen for miljø og natur, under teknik- og miljøafdelingen, Christa Jørgensen, kan man ikke laste Tønder Kommune for noget i sagen. Kommunen modtog besked fra Miljø- og Fødevareministeriet om ændringerne i de vandløb, der er omfattet af de såkaldte vandområdeplaner, i slutningen af november.

- Jeg kan godt forstå, at han undrer sig. Men grundlaget for påbuddet har ændret sig, siger Christa Jørgensen og retter eventuelle søgsmål mod ministeriet. Men om man får nogen kompensation, er langt fra sikker.

- Det betvivler jeg, siger hun.