Fuldt hus til borgermøde om Toftlunds fremtid

Monica K. Jensen var enig i mange af de ting, som konsulenterne tog op på borgermødet. Hun håber, at bilerne kommer ud af centurm, så det i stedet er muligt at møde nogle, man kender, når man går rundt i byen og handler. Foto: Mathies Møller Dalsgaard

Toftlunds fremtid blev vendt på et borgermøde for interesserede, og det var der mange, som var. Omkring 250 mødte op, og flere af dem, kunne godt se pointerne i det, som to af kommunens konsulenter havde arbejdet sig frem til i løbet af 2018.

TOFTLUND: Parkeringspladsen foran Musik og Teaterhøjskolen var tirsdag aften fyldt. Årsagen var, at højskolen var vært for et borgermøde om planerne for fremtiden for Toftlund. Tønder Kommune har valgt at bruge 18 millioner kroner til projektet, og derfor var det også borgmester, Henrik Frandsen (V), der bød velkommen til arrangementet. - Selvom der er problemer med at overholde budgettet for en skole i Skærbæk, så kan jeg garantere, at der ikke bliver pillet ved de 18 millioner kroner, som vi har valgt at støtte udviklingsplanen for Toftlund med. For det er vigtigt med en god langsigtet plan for Toftlund, lød det fra ham. Han kom også ind på, at det ikke var helt utænkeligt, at der måske kunne anskaffes nogle fondsmidler til udviklingen.

Udviklingsplan for Toftlund Tønder Kommune har afsat 18 millioner kroner til udviklingen i Toftlund.Planen for udviklingen af Toftlund forventes færdig med udgangen af 2019.



Planen skal sikre en langsigtet og positiv udvikling af Toftlund og pege 10-15 år frem i tiden.

Biler i centrum Efterfølgende overtog Malene Dyrmose og Jes Vagnby scenen. De er begge konsulenter, der er tilknyttet udviklingsplanen for Toftlund. I løbet af 2018 havde de researchet og interviewet flere af byens borgere. De to konsulenter var kommet frem til flere hovedpunkter. Et af dem var, at Toftlund er en pendlerby, hvor beboerne tager bilen til det meste, og som en havde sagt under et interview "Enhver plads i Toftlund er en parkeringsplads". Det gav en af de mange fremmødte dem ret i. - Alle kører til alt her i byen og så stor er den her by altså heller ikke. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få bilen ud af centrum, for så møder man også hinanden når man går rundt og handler, og det er dét, der er så hyggeligt ved at bo i en lille by som Toftlund, siger Monica K. Jensen, der har boet i Toftlund i 24 år.

Toftlund - Den engagerede by I pausen blev der delt sedler rundt med teksten Toftlund - Den engagerede by, og det må man sige, at byens borgere levede op til tirsdag aften. Før arrangementet var der stillet borde og stole op til 150 mennesker, men der måtte hentes ekstra til, for fremmødet var nærmere 250. - Hvis man vil have, at der skal ske noget, så skal man være med til den her slags arrangementer, for ellers kan man ikke tillade sige at brokke sig bagefter, siger Monica K. Jensen. Det store fremmøde gik heller ikke borgmesterens næse forbi. - Jeg er glad for at se så mange, for det er dem, der bor her, som skal være med til at lave planen for fremtidens Toftlund, og det her fremmøde viser, at borgerne er stolte over at bo i Toftlund, siger Henrik Frandsen (V).

Fra borgerråd til udviklingsråd Et andet vigtigt punkt, som de to konsulenter var kommet frem til er, at byen har mange kvaliteter i form af blandt andet sport og kultur, men det samarbejdet kunne godt blive bedre. Derfor kunne de to konsulenter også annoncere, at byens borgerråd på generalforsamlingen den 18. marts har tænkt sig at ændre struktur og blive til et udviklingsråd, hvor byens tilbud får et sæde, så det kan blive et råd, hvor man kan styrke samarbejdet og udvikle byen. Monica K. Jensen har også bemærket, at der kunne være et bedre samarbejde i byen. - Jeg har bemærket, at eksempelvis nogle af butikkerne i forskellige dele af byen har forskellige arrangementer på nogle af de samme dage, og der kunne man måske godt samarbejde lidt mere, siger hun. Næste skridt i udviklingen af planen er, at de fremmødte på tirsdagens borgermøde nu kan tilmelde sig i forskellige arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til forbedringer af byen.

Fond var imponeret Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden var inviteret til at holde oplæg, og han talte om styrken ved at samarbejde borgerne imellem, og han sagde, at de allerede var kommet et langt stykke ved at møde så talstærkt op. - Engagement er noget af det, som vi kigger på, når vi uddeler penge, sagde han fra scenen. Til sidst rundede borgmesteren af og takkede for et godt arrangement, og så skulle folk hjem. I bil.