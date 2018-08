Toftlund: En 47-årig mand fra Toftlund blev lørdag klokken 21.14 standset af politiet, da han kørte på knallert på Søndergade.

Manden var beruset og havde på grund af tidligere tilfælde af spirituskørsel fået frataget sin førerret.

Denne gang valgte politiet at konfiskere mandens knallert. Derudover blev han sigtet for spirituskørsel og for kørsel i frakendelsestiden.