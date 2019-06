Tønder: Søndag den 16. juni er det De Vilde Blomsters Dag, og selvom Fugleværnsfonden normalt har blikket hævet op mod himlen, så har man også blik for de vilde blomster - ikke mindst i fondens naturreservat Sølsted Mose. I forbindelse med De Vilde Blomsters Dag i Norden, arrangeres derfor en tur for at kigge nærmere på områdets botanik. Forsommeren er på sit højeste, og mange blomster står i fuldt flor.

- På en gåtur rundt i mosen ser vi også på, om LIFE-projektet har givet bedre vilkår for mosens flora. Vi ser på områdets mange smukke og karakteristiske planter - både almindelige, sjældne og sårbare. Porse, troldurt, kongebregne, gøgeurt, spagnummosser har fristeder i hede- og højmosen. Mon ikke også en nattergal eller andre mosefugle er på programmet, fastslår turledere Mette Due og Klaus Fries. Husk gerne myggeolie - og kaffe.