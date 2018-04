Frustration: Verdensarv er lukket land om søndagen

Ny forbindelse

At det kan betale sig at kæmpe for bedre offentlige busforbindelser viser et eksempel fra Ballum. Tilbage i 2015 bakkede en underskriftsindsamling med næsten 500 navne op om et ønske om at etablere en busforbindelse mellem Ballum og Skærbæk.



Ønsket blev en del af kommunens budgetforlig for 2016. Forliget indeholdt bl.a., at der fra skoleåret 2016/2017 blev afsat 750.000 kroner til den nye rute med tre daglige afgange.



Den 10. august 2016 blev den nye busforbindelse, der er tilpasset skoleskemaet i Skærbæk, indviet.