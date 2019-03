Frivillige ildsjæle og medaljevindere søges til prisfest

Tønder: Når Kultur- og fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. maj byder velkommen til årets store prisfest for foreningslivet i Tønder i Marskhallen i Højer, så skulle der jo gerne være nogen at hylde. Derfor efterlyser Tønder Kommune lige nu indstillinger til både foreningspriser under Folkeoplysningsudvalgets område - ildsjæle som fortjener et ekstra skulderklap - og indstillinger på hold eller enkeltpersoner, som har vundet et mesterskab.

- Vi har mange fantastiske foreninger i Tønder Kommune, som vi er stolte af. Der bliver gjort et kæmpe stort stykke frivilligt arbejde. Derfor er det nu tid til at kigge i sin forening og pege på, hvem man synes, der skal hyldes, siger formanden for Kultur- og fritidsudvalget René Andersen (V) i en pressemeddelelse.

Kultur- og fritidsafdelingen har opfordret alle folkeoplysende foreninger til at indsende indstillinger på kandidater.