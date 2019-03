Frivillige flytter forretning efter fire år

Røde Kors i Bredebro åbner i nye, større lokaler på tirsdag den 19. marts. Flytningen har krævet masser af frivillige ressourcer, og dem er der mange af.

Bredebro: - Jamen er det ikke fantastisk, roser Lis Andersen de godt 10 frivillige, der knokler med at sætte hylder op og sortere varer. Lis Andersen er formand for Røde Kors i Bredebro, og hun har et butiksudvalg, der bare knokler derudaf for at få den lokale genbrugsbutik til at fungere optimalt. I de seneste fem uger har frivillige knoklet for at gøre klar til en tiltrængt flytning fra små lokaler i Storegade til større lokaler i Brogade. Den lille butik har i december fejret fire års fødselsdag, og nu er tiden altså kommet til at udvide den populære genbrugsbutik, hvor der kan købes tøj og lidt nips. - Her i Bredebro er det vennekredsen, der tager sig af møbler, og så har vi tøj, og vi går op i det. Vi er meget kritiske, når vi sorterer, fortæller Ilse Andersen, der er kasserer i foreningen og har været med fra starten af genbrugsbutikken for fire år siden.

De frivillige går op i, at butikkens varer er i orden, og indretningen er tiltalende for kunderne. Foto Hans Christian Gabelgaard.

Bedre plads Den nye og større butik bliver indrettet på Brogade 1, den gamle Klindt jagt og fiskeri. Det er lokaler, der er kendt af mange i lokalområdet, og butiksudvalget har haft frivillige i gang med indretning, renovering og klargøring i fem uger. Hans Andersen er gift med kasserer Ilse Andersen, og han har brugt de seneste fem uger med klargøring af lokalerne. - Jeg glæder mig til åbningen på tirsdag, for så skal jeg til at lave lidt derhjemme igen, griner manden, der ikke ubetinget bryder sig om at blive kaldt frivillig. Med et stort smil forklarer han, at han mere eller mindre er tvangsindlagt til at hjælpe. Men han er ikke utilfreds, for præcis som når han hjælper i Røde Kors, så har han Ilse til at hjælpe med det, han gerne bruger sin fritid på.

Røde Kors i Bredebro åbner i nye, større lokaler. Her er det mændene, der leverer byggeassistance. Foto Hans Christian Gabelgaard.

Venteliste for frivillige For næsten fem år siden var det Conni Paulsen, der havde idéen til en genbrugsbutik. Hun var lægesekretær og har haft tilknytning til Røde Kors siden 1986. Hun havde flere gange sagt til bestyrelsen, at hun ville åbne en genbrugsbutik, når hun forlod arbejdsmarkedet, og sådan blev det. Det er også Conni Paulsen, der står i spidsen for flytningen, og det gør hun sammen med rigtig mange i butiksudvalget. Så mange at der faktisk er venteliste for at komme med på holdet. Butiksudvalget bruger ugen til at flytte og står klar med åbningssalg fra tirsdag den 19. marts klokken 13.30.

I den ene ende kan kunderne glæde sig til en afdeling med festtøj. Foto Hans Christian Gabelgaard.

Der skal sættes priser på, og tøjet skal bøjles op og sorteres. Der er meget, der skal gøres. Foto Hans Christian Gabelgaard.

Røde Kors i Bredebro åbner i nye, større lokaler på tirsdag den 19. marts. Flytningen har krævet masser af frivillige ressourcer, og dem er der mange af.Foto Hans Christian Gabelgaard.

Røde Kors i Bredebro åbner i nye, større lokaler på tirsdag den 19. marts. Flytningen har krævet masser af frivillige ressourcer, og dem er der mange af.Foto Hans Christian Gabelgaard.

Røde Kors i Bredebro åbner i nye, større lokaler på tirsdag den 19. marts. Flytningen har krævet masser af frivillige ressourcer, og dem er der mange af.Foto Hans Christian Gabelgaard.

Røde Kors i Bredebro åbner i nye, større lokaler på tirsdag den 19. marts. Flytningen har krævet masser af frivillige ressourcer, og dem er der mange af.Foto Hans Christian Gabelgaard.