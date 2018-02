Frivillig organisation hjælper heste

Der findes en organisation som prøver at rode bod på vanrøgt af heste. I Skærbæk er vallakken Mustang Herve netop blevet adopteret for at få et bedre liv.

Skærbæk: Familien Daugaard fra Skærbæk har adopteret en stor flot vallak på 170 cm med et godt hoved. Navnet er Mustang Herve. Han skulle have været travhest, men fik i stedet en trist skæbne, som familien er i gang med at rette op på.

Mustang Herves skæbne er grum. Den er opvokset hos en opdrætter, der blev dement og derfor tog fejl af hesten og en hund. Mustang blev bl.a. fodret med sovs og kartofler og kom ikke ud af sin boks i over et år. Han er resultatet af virkelig uheldige omstændigheder - her var ingen skyldige, blot mange uheldige sammentræf. Og derfor har familien Daugård også adopteret hesten; for at give den en god tilværelse.

Mustang Herve blev reddet af Vestjysk Hestevelfærd, en frivillig forening, der startede i 2013. Foreningen arbejder til gavn for heste og kører ud til alle slags opgaver, der vedrører heste og vanrøgt. Man kan også kontakte foreningen, hvis man kender til vanrøgt, der skal gøres noget ved.

Vestjysk Hestevelfærd er drevet på frivillig basis og hjælp, og har sponsoraftaler med forskellige smede, dyrlæger, samt foderleverandør og plejefamilier.

Foreningen kan kontaktes på mobilnummeret 23455855, hvis man er interesseret i at adoptere.