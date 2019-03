Fritidscenter har hytteby øverst på ønskelisten

Tønder Sport- og Fritidscenter (TSFC) kom ud af 2018 med sorte tal. Men centret er udfordret af et faldende antal foreningstimer i hallerne. Der skal nytænkning og en masterplan til, lyder meldingen fra formand Lars Thomsen, der blandt andet ser et stort potentiale i den nye kunstgræsbane.

TØNDER: Løgumkloster har dem. Skærbæk har dem. Men i Tønder må man fortsat se langt efter udlejningshytter i forbindelse med byens idrætsanlæg.

Netop udlejningshytter og dermed en egentlig hytteby tæt på idrætsfaciliteterne står øverst på den ønskeseddel og prioriteringsliste, som bestyrelsen fra Tønder Sport- og Fritidscenter (TSFC) arbejder ud fra. Prioriteringslisten indgik i den årsberetning, som formand Lars Thomsen aflagde på centrets repræsentantskabsmøde torsdag aften.

Her kom det frem, at centret godt nok kom ud af 2018 med et overskud, men at bestyrelsen i sit arbejde udfordres af vigende udlejning grundet færre medlemmer i foreningerne og det, at flere søger mod individuelle sportsgrene.

- Flere og flere vælger at dyrke individuelle sportsgrene i fitnesscentre eller i naturen. Derfor er der brug for nytænkning, så hallernes kapacitet bliver udnyttet, lød budskabet fra Lars Thomsen.