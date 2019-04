Friplejehjem indstiller medarbejder til talentpris

AGERSKOV: Agerskov Friplejehjem har indstillet Pia Schrøder til en pris som årets Velfærdens Talent i PenSam og FOA.

Pensam og fagforbundet FOA Ungdom kårer hvert år unge og dygtige velfærdsmedarbejdere under 35 år, som hver dag gør en forskel for børn, ældre og andre mennesker, som dagligt har brug for en varm hånd.

Pia Schrøder er indstillet fra friplejehjemmet, fordi hun i en ung alder har gennemført SOSU-uddannelsen. Faktisk var hun færdiguddannet allerede som 18-årig.

Lige siden uddannelsen har hun været ansat på plejehjemmet Møllevangen (nu Agerskov Friplejehjem, red.), og hun har således lige fejret sit 10-års jubilæum på stedet.

I begrundelsen fra Agerskov Friplejehjem lægges der vægt på, at Pia Schrøder trods sin unge alder har udviklet sig til at være en faglig og menneskelig meget kompetent medarbejder og en meget afholdt kollega.

- Pia er ikke bange for at tage nye udfordringer op, er omstillingsparat og meget smilende, samarbejdsvillig og fleksibel. Hun er god til at yde omsorg for sine kollegaer, god til at spørge ind til den enkelte og sende en opmuntrende hilsen og lignende, fremgår det af indstillingen.

Pia Schrøder har efter sin uddannelse taget et såkaldt Marte Meo-kursus, der gør en bedre til at forstå samspillet mellem mennesker.

- Hun viser dermed interesse for egen dygtiggørelse og indgår dermed i funktioner, der øger fagligheden i vores tilgang til borgere med demens, skriver Agerskov Friplejehjem.

100 unge velfærdstalenter hyldes den 25. april på Christiansborg - forinden udgiver de to samarbejdspartnere et flot magasin med alle talenterne.