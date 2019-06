Friplejehjem deltager i Royal Run

Agerskov: - Det er jo simpelthen fordi, vi er i så god form her på friplejehjemmet.

De - lidt spøgende - ord kommer fra leder af Agerskov Friplejehjem Møllevangen, Ruth Nørgaard.

Friplejehjemmets beboere og personale er gået i skarp træning for at være klar til at at deltage i plejehjemmets eget Royal Run, der ligesom det "rigtige" Royal Run med royal deltagelse i blandt andet København og Aarhus kommer til at løbe af stabelen anden pinsedag.

- Vi er klar over, at vi ikke kan præstere det helt store, når det kommer til fysisk formåen, men til gengæld går vi så all-in på setuppet, forklarer Ruth Nørgaard videre.

Således forberedes selve løbet ved, at beboerne i de kommende dage op til løbet vil fabrikere startnumre, planlægge ruter, sørge for medaljer, og i det hele taget gøre alt for, at forudsætningerne for et godt arrangement er på plads.

- På selve dagen går vi en rute på omkring en kilometer rundt om plejehjemmet. En del af beboerne vil ikke selv kunne gå, men så deltager de i kørestole, som hjælperne så skubber. Jeg regner med, at omkring 20 af vores 29 bebeoere vil være med på ruten på dagen, fortæller Ruth Nørgaard.

På dagen inviteres pårørende til hygge og til at deltage i løbet.