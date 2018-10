Friluftsråd støtter bålhytte i Toftlund

Toftlund: Friluftsrådet har besluttet at give 30.000 kroner til en bålhytte med dertilhørende shelters i Toftlund. Projektet skal erstatte en nedslidt legeplads i Lystskoven. Donation gør, at projektet nu har indsamlet nok midler til, at det kan begynde. Det vækker begejstring i Toftlund Borgerråd, som er den organisation, som pengene er søgt igennem.

Efter byggetilladelsen kom i hus, har Toftlund Borgerråd samlet over 113.000 kroner ind via fonde, som dækker alle udgifter til en bålhytte, shelters og et bordebænkesæt, som bliver bygget af indsatte fra Renbæk Fængsel.

Penge til provinsen

Projektet i Toftlund var ikke blevet til, hvis det ikke havde været for de lokale kræfter, der havde taget ansvar og involveret sig i projektet. De lokale borgeres engagement er nemlig det første, som Friluftsrådet kigger på, når de har modtaget en ansøgningen til et projekt, lyder det fra Jan Ejlsted, der er direktør fra Friluftsrådet.

- Det lokale fællesskab er en form for forsikring for os om, at der kommer til at ske noget. En sjov tendens er, at hovedparten af de penge, som vi har delt ud, ender i landdistrikterne langt fra storbyerne. Det skyldes, at lokalbefolkningen i landdistrikterne selv ønsker at give en hånd med og tage initiativ til, at der skal ske noget i lokalområdet. I de større byer henvender man sig oftere til kommunen, hvis man ønsker at lave et projekt, men vi er egentlig bare glade for, at pengene kommer ud i landet, siger han.

Hvis det står til formanden for Toftlund Borgerråd, Svend Sørensen, så skal det også være borgerne, der skal være med til at passe den nye bålhytte.

- Nu har vi fået projektet i mål, men lokalsamfundets opgave slutter ikke her, for det skal ikke gå ligesom med den nedslidte legeplads, der var på grunden tidligere. Nu skal vi vise, at vi kan holde bålhytterne i stand, siger Svend Sørensen.