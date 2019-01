"Idræt på tværs" er blevet et stort tilløbsstykke i Frifelt IF. Ved en afstemning på nettet var der dog ikke opbakning nok til, at initiativet blev nominieret som finalekandidat til "Danskernes Idrætspris". Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Formanden for Fritfelt Sportsforening, Keld Stenger, ville gerne have siddet i Boxen i Herning lørdag aften i håb om at modtage "Danskernes Idrætspris". Sådan bliver det ikke, men "Idræt på tværs" i Frifelt har alligevel fået et løft.

FRIFELT: Det bliver ikke galla-aften i Boxen, men derimod hyggeaften på sofaen for formanden for Frifelt Idrætsforening, Keld Stenger. - Jeg skal da se, hvem der løber med vores pris, lyder det med både lidt humør og lidt sarkasme fra formanden. Han og resten af Frifelt IF havde nemlig sat næsen op efter at blive en af de tre nominerede til "Danskernes Idrætspris", der lørdag aften uddeles ved det årlige Sports Award-show i Herning. Frifelts tilbud "Idræt på tværs" var nomineret og med i opløbet til prisen, men måtte altså se så slået til sidst. - Det er lidt hårde odds, når man er op imod landskendte tilbud som "Lykke-ligaen" eller "Kidz" under SønderjyskE i Aabenraa. Men vi er meget glade for at have været nomineret, og omtalen, der fulgte med, har da også gjort, at der er kommet flere børn til, siger Keld Stenger. Frifelt-initiativet samler hver fredag aften omkring 130 deltagere, og i alt har over 270 været med en eller flere gange.

Prisen Danskernes Idrætspris er prisen, hvor det bedste initiativ i idrætsdanmark 2018 skal findes.Prisen gives til det projekt, aktivitet eller initiativ, der på inspirerende vis er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark.



Kilde: Danmarks Idræts Forbund

På tværs "Idræt på tværs" i Frifelt er præcis det, det giver sig ud for at være. Et idrætstilbud på tværs af alder, bopæl og sportsgrene. Sammen med "Sønderjyske Kidz" i Aabenraa og Pokemon Go, ligeledes Aabenraa, var "Idræt på tværs" et af tre syddanske bud på "Danskernes Idrætspris". Den syddanske regionsvinder blev fundet via en afstemning på internettet. Ud over æren følger der 100.000 kroner til modtagerne af "Danskernes Idrætspris". Efter et udskilningsforløb blandt de nominerede fra regionerne står det endelige valg lørdag aften mellem LykkeLiga (region Nordjylland), Thurø Sejlklubs "Sejl og Studér" (region Fyn) og Urban Street Zone (region Midt- og Vestjylland).