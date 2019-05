Fri bane: Ni års strid er nået til vejs ende

I den forløbne uge har BaneDanmark efter ni års tvist og strid flyttet et fejlplaceret bomanlæg to meter, og dermed er der nu fri bane for, at Tønder Kommune kan færdiggøre et projekt, der har sine rødder helt tilbage i 2010.

Nu har vi ventet på en afslutning i ni år, og så går det til sidst så hurtigt, at man ikke kan nå at orientere os.

Fri bane

Det er en god nyhed for afdelingsleder i Tønder Kommunes vej- og parkafdeling, Christian Kjær-Andersen, omend den seneste udvikling kommer bag på ham.

- Det sidste vi hørte fra BaneDanmark, var, at man desværre ikke kunne overholde den seneste afleveringsdato i marts i år. Det skyldtes tekniske årsager. I stedet gik man nu efter en færdiggørelse i juli/august. Vi skulle faktisk havde holdt et telefonisk opstartsmøde her den 22. maj, så vi kunne koordinere indsatsen. På det møde meddeler BaneDanmark pludselig, at de faktisk havde lavet det, de skulle, nemlig flyttet bomanlæg og vejsignal. De beklagede så, at de havde glemt at orientere os, fortæller Christian Kjær-Andersen.

Han betegner udviklingen i sagen som "en sjov vending".

- Nu har vi ventet på en afslutning i ni år, og så går det til sidst så hurtigt, at man ikke kan nå at orientere os. Men tager man de positive briller på, så er vi nu der, hvor vi kan få sagen afsluttet, lyder det fra Christian Kjær-Andersen.