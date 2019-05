Fremrykket forårsklassiker på digerne

Søndag lyder startskuddet til den 72. udgave af digeløbet. Starttidspunktet er rykket frem i håb om, at flere snører løbeskoene.

HØJER: Landsdelens motionsløbere har sat kryds i kalenderen. Første weekend i maj er der Digeløb i Højer. Således lyder startskuddet, eller rettere startskuddene, til løbets 72. udgave på parkeringspladsen ved Marskhallen søndag formiddag. Det er lidt af en nyskabelse. For igennem mange år har der været tradition for, at løbet afvikles om eftermiddagen.

- Vi prøver noget nyt. Når der løbes om formiddagen, får deltagere mere ud af resten af dagen, siger Volkert Truelsen, Højer, der sammen med Boh Tygesen i alle år har været primus motor bag motionsløbet.