Fem ud af syv medlemmer skiftes ud i Løgumklosters menighedsråd, når det nye menighedsråd skal konstitueres i næste måned. Det ligger fast efter fristen for at indgive en ny liste til menighedsrådsvalget blev passeret tirsdag aften.

LØGUMKLOSTER: Der er fredsvalg i Løgumkloster menighedsråd. Det står klart, efter fristen for at indlevere en anden kandidatliste udløb tirsdag aften. Til trods for, at der er fredsvalg, så er der stor udskiftning i menighedsrådet, hvor fem af menighedsrådets syv medlemmer bliver udskiftet.

- Jeg er tilfreds med, at der er fredsvalg, for det er et godt tegn. Valget er foregået stille og roligt i Løgumkloster forsamlingshus med over 60 fremmødte, så det har været en succes, siger den nu afgående formand for menighedsrådet, Britta Larsen, der har valgt ikke at genopstille til posten.

Den store udskiftning i menighedsrådet skyldes blandt andet, at tre af medlemmerne i det nu tidligere menighedsråd havde ønsket at trække sig. Det betyder, at to af de tidligere medlemmer ikke er blevet valgt ind i det nye menighedsråd.

- Det er spillets regler, at stemmerne afgør, hvem der bliver valgt. Man kan ikke stille op og så forvente, at man automatisk bliver genvalgt, siger Britta Larsen.