Fredet bro blev revet ned ved en fejl: Her er de sørgelige rester

Her ligger de sørgelige rester af Fiskebæk Bro, der ved en fejl er blevet nedbrudt. Resten af granitplankerne er knust til skærver i et knuseanlæg. Dermed er det kun halvdelen af broen, der er tilbage, hvis Slots- og Kulturstyrelsen kræver broen genopført af Tønder Kommune. Foto: Freiberg A/S

Halvdelen af den fredede Fiskebæk Bro er knust til skærver. Resten ligger stadig hos entreprenøren, der fik til opgave at fjerne broen og erstatte den med en ny.

TOFTLUND/TØNDER: Hvis Slots- og Kulturstyrelsen pålægger Tønder Kommune at genopføre den fredede Fiskebæk Bro, der ved en fejl blev revet ned i januar, så kommer den til at bestå af delvist nye granitsten. Halvdelen af de oprindelige granitsten, der var op til et par meter lange, er nemlig blevet knust i et knuseanlæg, så resterne kan bruges til fyld under en vej, cykelsti eller bygning, fortæller fagkoordinator ved Tønder Kommune, Christian Kjær-Andersen. Det er Entreprenør Freiberg A/S i Tønder, har stået for renoveringen af broen, der endte med at blive revet ned. Men man kan ikke klandre entreprenørfirmaet for noget, fortæller fagkoordinatoren. - De har gjort, hvad de blev bedt om. Det er et nydeligt stykke arbejde, de har lavet, siger Christian Kjær-Andersen.

Vi er i dialog med kommunen om sagens afklaring og videre forløb. Charlotte Holm, pressechef hos det rådgivende ingeniørselskab Cowi

Fiskebæk Bro Fiskebæk Bro blev ved en fejl revet ned under renoveringen i januar i år.Broen leder vandet under gl. Geestrupvej syd for Toftlund.



Fiskebæk Bro ligger på et 2000-3000 år gammelt vandrespor langs hærvejen.



Broen er opført i 1770'erne og fredet, ligesom en anden nærliggende sten- og teglbro 200-300 meter fra Fiskebæk.



Broen blev sidst renoveret i 2002, da den lå i Rangstrup Kommune.



Slots- og Kulturstyrelsen vurderer lige nu, om broen skal genopføres.

Halv bro tilbage Fra Christian Kjær-Andersen lyder vurderingen, at halvdelen af granitstenene, der var pakket ind i beton, røg i knuseren. Dermed er det kun halvdelen, der er tilbage, og som eventuelt kan indgå i en genopførelse af den ellers fredede bro, der var fra 1770'erne. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør, om broen skal genopføres. Før styrelsen kommer med sin afgørelse, vil Christian Kjær-Andersen holde et møde med Cowi for at rede trådene ud og finde ud af, hvor kommunikationen er gået galt. - Der er noget, som ikke er foregået rigtigt - ellers var det ikke sket, konstaterer fagkoordinatoren og henviser til, at selv om Tønder Kommune som bygherre i sidste ende har det endelige ansvar, så har Cowi måske et kontraktmæssigt ansvar og dermed forpligtelse til at betale for genopførelsen, hvis Slots- og Kulturstyrelsen påbyder det. JydskeVestkysten har haft kontakt til Cowis pressechef, Charlotte Holm. Hun skriver i en mail, at Cowi "er i dialog med kommunen om sagens afklaring og videre forløb".

Ikke med vilje I et Facebook-opslag skrev Tønder Kommune onsdag, at alle, der har været involveret i etableringen af den nye bro, er meget kede af sagen: "Ingen har haft til hensigt at ødelægge et fortidsminde, og ingen har fjernet en fredet bro med vilje", fremgår det af opslaget. I opslaget hedder det videre, at Tønder Kommune er meget opmærksom på at bevare fortidsminder, og lige nu er kommunen i dialog med Museum Sønderjylland og Slots- og Kulturstyrelsen om andre broer, hvor der er renovering i gang.