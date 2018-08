Fredet bro blev revet ned: Kommunen bliver nu pålagt at genopføre den

Slots- og Kulturstyrelsen har sendt et påbud til Tønder Kommune om at genopføre den fredede og nedrevne Fiskbæk Bro syd for Toftlund. Genopførelsen skal være færdig før udgangen af 2019.

TOFTLUND: Det vakte furore og bestyrtelse i lokalsamfundet og i museumskredse, da det i foråret kom frem, at Tønder Kommune ved en fejl havde revet den fredede bro, Fiskbæk Bro, der leder vandet under gl. Geestrupvej syd for Toftlund, ned. Fejlen var sket i forbindelse med en gennemgribende renovering af broen, som oprindeligt var opført i 1770'erne. Efter at have overvejet sagen i henved et halvt år, har Slots- og Kulturstyrelsen sendt et påbud til Tønder Kommune om at broen skal genopføres i sin oprindelige form eller så tæt på originalen som muligt. I påbuddet, der er på vej til Tønder Kommune, konstateres det: "Der er sket ændring i tilstanden af fortidsmindet Fiskbæk Bro, idet broen i forbindelse med etablering af ny bro er blevet fjernet. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder(...)og der er ikke givet dispensation til fjernelse af den beskyttede bro".

Rodet hjemmeside Herefter følger påbuddet fra styrelsen om at lovliggøre tilstandsændringen ved at retablere den oprindelige, fredede bro: " Tønder Kommune skal lovliggøre tilstandsændringen ved at retablere den oprindelige, beskyttede bro med brug af de originale kvadre og efter et af Slots- og Kulturstyrelsen godkendt projekt. Projektet skal udarbejdes af Tønder Kommune". Nedrivningen af broen skete angiveligt på grund af en kommunikationsbrist et sted mellem det rådgivende ingeniørselskab Cowi, entreprenøren og Tønder Kommune. I første omgang forlød det nemlig, at broen ikke var fredet, og derfor gav Cowi besked til entreprenøren om, at denne bare kunne gå i gang med at rive broen ned. JydskeVestkysten har fået aktindsigt i sagen, og af akterne fremgår det, at entreprenørselskabet giver en rodet hjemmeside hos Slots- og Kulturstyrelsen skylden for fejlen.

Det må ikke ske igen Tønder Kommunes fagchef, ejendomme, plan og drift, Lars-Erik Skydsbjerg, vil se afgørelsen, før han kommenterer den: - Umiddelbart har jeg ingen kommentar, før jeg har set det pågældende påbud og de vilkår, der fremgår af påbuddet, siger han. Fagkoordinator hos Tønder Kommune, Christian Kjær-Andersen, har tidligere på vegne af Tønder Kommune lagt sig fladt ned og erkendt, at Tønder Kommune som bygherre bærer det endelige ansvar for fejlen. Til JydskeVestkysten har han udtalt: - Vi er i fuld gang med at belyse, hvad der er sket. Det vigtigste er, at noget tilsvarende aldrig nogensinde sker igen.