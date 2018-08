Fredelig festival men uro i gågaden

TØNDER: - Intet at bemærke fra festivalområde, men stor travlhed i byen med optræk til ballade, slagsmål og tisserier.

Sådan lyder facit fra politiet lørdag formiddag efter festival nat nummer to i Tønder.

Ordensmagten havde trods patruljering intet at give sig til på festivalpladsen, men i byens gågaden gik det en overgang lidt for muntert til.

Klokken 2 anholdt betjentene således en 20-årig mand fra Tønder, der i oprørt tilstand i Vestergade gentagne gange forsøgte at komme i slagsmål med andre forbipasserende. Det blev for meget for ordensmagten. Den i øvrigt berusede mand blev placeret i en patruljevogn og kørt til detensionen i Esbjerg. Inden han blev anbragt bag tremmer for at sove branderten ud, blev han kropsvisiteret, og her dukkede en mindre mængde kokain op. Ud over gadeuorden og optræk til vold kommer der altså en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer oven i hans synderegistrer.