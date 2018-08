Fredag den 24. august spiller Mathias Hvidberg meditativ klavermusik i Kristkirken

Tønder: Når man midt i Tønder Festivalugen har fået blæst håret godt og grundigt tilbage af høj musik og glade koncertgængere, så trænger man muligvis til lidt meditativ ro. Den kan man finde i Tønder Kristkirke fredag den 24. august klokken 20-22.

Her åbner kirken for en såkaldt "aftenkirke", hvor man for eksempel kunne tænde et lys i Lyskorset, bytte en bøn fra Bønnens træ - eller sætte sig ind på en bænk med en kop te/kaffe og lytte til Mathias Hvidbergs meditative klaverspil.

Mathias Hvidberg kommer oprindeligt fra Tønder og har tidligere været korist i Kristkirkens Kor. Han har siden 2011 boet i i Aarhus, hvor han er uddannet cand.mag. i musik og dramaturgi. Musikken, man kan forvente sig denne aften, centrerer sig omkring det meditative og afslappende. Mathias er en ivrig improvisator på klaveret, og det er altid musikkens stemning, indføling og klaverets lyriske egenskaber, der er hans fokus.

I tårnrummet udstiller Bibelselskabet sine seneste bogudgivelser, og de udstillede bøger må gerne tages med ind i kirken. Aftenen slutter klokken 21.45 med aftensang.