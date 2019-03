Franske fornemmelser under Tønder Festival

Tønder: Sidste år gennemførte Tønder Festival et tema om musik fra oprindelige folkeslag med blandt andet besøg af samere og grønlændere, og tilsyneladende har festivalen fundet en fornuftig formel. I hvert fald gennemfører den også i år et tema - denne gang om musik med franske rødder.

Festivalen har hyret syv navne, som bliver en del af temaet, hvor cajun- og zydecomusikken kommer i fokus.

Idéen til årets tema opstod, da kunstnerisk leder Maria Theessink sammen med en fransktalende veninde hørte en canadier synge på fransk. Veninden pegede på, at det var mærkeligt at høre fransk talt på en anden måde.

- Så tænkte jeg ja, der er en masse historie, man kan tage fat i, og det var sådan set sådan, det opstod, fortæller Maria Theessink, der fremover gerne vil have et tema hvert år, men:

- Vi skal ikke have et tema for at have et tema. Det skal være et eller andet, som giver mening, fastslår hun.

- Vi vil også gerne understøtte temaet med udsmykning på pladsen og med mad, så det hele spiller mere sammen, fortæller hun.