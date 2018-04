Frandsen rejser til København for at kæmpe for vielser

Et møde på Christiansborg skal forhindre at en ny central enhed, der skal forhindre proformaægteskaber, kommer til at ligge i København.

Tønder: Torsdag tager borgmester Henrik Frandsen (V) til Christiansborg, hvor han sammen med borgmestrene fra Fanø, Ærø og Langeland skal mødes med Folketingets Social,- Indenrigs,- og Børneudvalg.

Borgmestrene har bedt om mødet, fordi børne- og socialministeren vil stoppe proformaægteskaber ved at oprette en central enhed, der på et skriftligt grundlag og eventuelt personligt fremmøde skal behandle alle ansøgninger fra udenlandske par, der ønsker at blive viet i Danmark.

Borgmestrene frygter, at den centrale enhed bliver placeret i København, og at det vil betyde, at de udenlandske par så også vælger at blive viet i København.

Tønder Kommune havde sidste år cirka 1900 vielser, og det betyder både omsætning i kommunen samt kommunale og private arbejdspladser.

- Vi mener, at kommunerne kan løfte opgaven med at kontrollere, om vielserne er proforma og afvise vielser, hvis det er tilfældet, lyder det fra Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.

- Vi vil rigtig gerne samarbejde og konstruktivt medvirke til at stoppe proformaægteskaber. For os er det vigtigt, at vi beholder muligheden for at tilbyde udenlandske par at blive viet her i kommunen, siger borgmesteren./aki