Fra uddeler til udvikler

Folkeoplysningsudvalgets opgaver har ændret sig markant de seneste år. Fra bare at dele penge ud er vi i dag mere politikere, siger formanden gennem de seneste otte år, Keld Stenger.

FRIFELT: 56-årig Keld Stenger har været foreningsmand gennem hele sit liv, lige fra at han selv var aktiv gymnast, til en periode som træner og leder, mange års formandsskab og de seneste otte år som formand for Tønder Kommunes folkeoplysningsudvalg. - Jeg synes, det er dejligt at få lov til at hjælpe andre foreninger end min egen, Frifelt. Som formand for udvalget kommer man i berøring med samtlige foreninger i kommunen og kan hjælpe til, siger Keld Stenger. Hvis ellers stemningen i det nyvalgte udvalg er til det, er han klar til en tredje periode i formandsstolen. Det skyldes ikke mindst, at arbejdet i udvalget er blevet mere vigtigt og mere givende.

Hjælpende hånd - I de første år var vi primært et udvalg, der delte penge ud til foreninger, der søgte støtte til udstyr, redskaber eller nye aktiviteter. Det har forandret sig meget. I dag er vi mere politikere og meget optaget af, hvordan vi kan hjælpe foreningerne, siger Keld Stenger. Som eksempler nævner han, at folkeoplysningsudvalget kan hjælpe foreningsledere og kasserere med at blive uddannet til at skrive ansøgninger, så det bliver lettere at søge tilskud, og udvalget har også erfaring med, hvad der skal gøres for at tiltrække flere trænere og hjælpere. En af udvalget store landvindinger i den nu overståede fire-årige periode var ansættelsen af en foreningskonsulent, Ronni Rix. Det skete i samarbejde med landdistriktsudvalget. - Ronni har været en af de største succeser i den tilbageliggende periode, lyder det fra Keld Stenger. I takt med at aktivitetsniveauet i udvalget er gået op, bruger han også langt mere tid på sit formandsarbejde end tidligere. - Før var jeg måske ude en gang om måneden, nu er det tre-fire gange, siger han.

Årets højdepunkt En af de største glæder i sit efterhånden mangeårige formandsskab er den årlige uddeling af hædersbeviser til årets idrætsudøvere og ledere. Sidste år skete det for første gang i samarbejde med kultur og fritidsudvalget, og det samspil fortsætter. For den afgående og måske kommende formand er disse uddelinger et af årets højdepunkter. I år foregår kåringen i maj, og Keld Stenger har dobbelt grund til at glæde sig. For det første er der fortjent hæder og anerkendelse til mange frivillige, og for det andet vil en af idrætsprismodtagerne være en ung speedwaykører, der er blevet verdensmester. - Han er fra Frifelt, og tidligere gymnast, lyder det med glæde i stemmen fra Keld Stenger. Så selv om han til dagligt er foreningernes mand, er en smule lokalpatriotisme fortsat intakt.