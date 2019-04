Fra råhuder til kartoffelmel i KMC

BRANDE/TOFTLUND: Kartoffelmelscentralen, KMC, har fundet en afløser til posten som administrerende direktør efter Nicolai Hansen. Valget er faldet på den 51-årige Jesper Burgaard, som kommer fra en post som direktør hos Scan-Hide, som blandt andet fremstiller råhuder.

KMC er ejet af kartoffelmelsfabrikkerne i Jylland, herunder AKS i Toftlund, som har Peter Petersen som formand. Peter Petersen, der driver kartoffellandbrug ved Bylderup Bov, er også bestyrelsesformand for KMC i Brande.

Den nye direktør overtager stillingen til sommer. Om valget af Jesper Burgaard siger KMC's bestyrelsesformand Peter Petersen:

- Jesper Burgaard har vist sig som en dygtig leder i stand til at skabe resultater, og vi ser frem til at få en mand med Jespers erfaring og viden med på holdet. Ud over de stærke lederevner og et værdisæt i tråd med vores særlige ånd hos KMC, har Jespers baggrund som topchef i et andelsselskab og en stærk brancheerfaring været med til at gøre ham til den rette kandidat til posten som direktør.