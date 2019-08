Fra opvasker til chefredaktør: Tønder-dreng scorer topjob

Efter fem år som chefredaktør og administrerende direktør for Bornholms Tidende, tiltræder 43-årige Søren Christensen til efteråret stillingen som ny chefredaktør for Nordjyske Medier. Tønder-drengen startede sin journalistiske karriere som opvasker og telefonpasser på JydskeVestkysten.

Søren Christensen er Tønder-dreng og trådte sine journalistiske barnesko på JydskeVestkystens Tønder-redaktion på byens torv. Han voksede op i parcelhuset i byens østlige udkant og elsker at fortælle historien om, at det skete i det værelse, hvor også musikeren Michael Falch var blevet stor. Derfor er den danske troubadour også fortsat medie-mandens fortrukne musiker, og det er gennem årene blevet til flere møder og interviews.

Opvaskeren

- Jeg startede med at være lørdags-opvasker og telefonpasser for redaktør Stig Sylvest. Siden kom jeg i praktik og blev sportsmeddeler, fortæller han om de første år i faget.

Fra Tønder gik turen først til en ledende stilling ved Ugeavisen i Aabenraa, og herfra videre til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor han efter to år som redaktionschef, blev udnævnt til chefredaktør. I 2014 kaldte solskinsøen på hans journalistiske tæft og engagement, og det er da både med et grædende og et glad øje, at han nu vender tilbage til fastlandet og Jylland.

- Tiden på Bornholm var fem fantastiske år, en fest. Men man skal også huske at forlade en god fest i tide, inden folk bliver trætte af en, siger Nordjyskes kommende chefredaktør, der samtidig udtrykker stolthed over at være blevet udvalgt til den nye opgave.

Mediehuset Nordjyske Medier har hovedsæde i Aalborg og står bag dagbladet Nordjyske Stiftstidende, 26 lokalaviser og tre radiokanaler.