Fra norske fjorde: Ny færge har kurs mod Vadehavet

- Vi er meget glade for, at vi med vores ny færge kan kan styrke forbindelsen mellem Sild og fastlandet. Vi har faktisk søgt efter en passende færge i to år. Med to færger har vi mulighed for at tilbyde timesejlads fra begge havne, siger forretningsfører for Rømø-Sylt Linie, Birte Dettmers.

Skibet klargøres netop nu på et værft i Estland til den faste færge-forbindelse mellem de to vadehavsøer. Samtidig har skibet taget navneforandring fra Tresfjord til RömöExpress, og færgen bliver faktisk storebror til den nuværende færge, SyltExpress, der blev indsat på ruten tilbage i 2005.

Når sejlplanen for vinterhalvåret træder i kraft 4. november, udvider Flensborg-rederiet Rømø-Sylt Linie kapaciteten ved at indsætte en ekstra færge på ruten. Det bliver den norskbyggede færge Tresfjord, som det tyske rederi købte tidligere på året.

Færgeriet mellem Havneby på Rømø og List på Sild blev etableret den 7. juli 1963. I begyndelsen var det Lindinger-rederiet med den kendte erhvervsmand og politiker Asger Lindinger i spidsen, der stod for forbindelen.I 1979 overtog Rømø-Sylt Linie med base i Fördereederei Flensborg forbindelsen, der blev betjent af de to færger Vikingsland og Westerland. I 2005 blev den nybyggede SyltExpress indsat på ruten. SyltExpress er i lighed med RömöExpress, der er på vej til Vadehavet, bygget på den norske værft Fiskerstrand i Ålesund nord for Bergen.

Færgen RömöExpress er netop nu på værft for at blive ombygget til den forestående sejlads i Vadehavet. Samferdselsfoto/Rømø-Sylt Linie

Dæmning lukket

Baggrund for at indsætte en ekstra færge er, at presset på den eksisterende færge ofte er stort, og der altså mangler kapacitet.

Presset forventes yderligere øget, når der til efteråret tages hul på et omfattende renoveringsarbejde på jernbanestrækningen mellem Hamborg og Sild og på selve Hindenburg-dæmningen med biltogene, der kører mellem fastlandet og Sild. Det betyder, at togene kører uregelmæssigt.

- I hele november er der lagt op til, at dæmningen lukkes ned for al togtrafik fra mandag til fredag. På disse dage bliver eneste mulighed for at komme til og fra Sild i bil med færgen, og så går turen via Rømø. Så vi er glade for, at vores ekstra færge når frem i tide, siger Birthe Dettmer.