Forurening truede: Splinterny gyllespreder brød i brand

Heldigvis holdt tanken tæt, da der tirsdag middag udbrud brand i en selvkørende gyllespreder i Bøgvad mellem Adelvad og Øster Højst. Ejer frygter, at maskinen til fem millioner kroner aldrig kommer ud at køre igen.

BØGVAD: En snarrådig indsats fra chaufføren og en hurtig udrykning fra to lokale brandværn var tirsdag middag afgørende årsag til, at en brand i en selvkørende gyllespreder ikke fik fatale følger.

- Det er godt, der ikke gik hul på tanken, for så var det gået helt galt, lyder det fra Søren Gad fra Bredebro Maskinstation, der ejer den havarerede spreder.

Den var læsset med over 20 tons gylle, der skulle spredes ud på marker omkring Bøgvad. Men så langt nåede maskinen ikke.

- Pludselig fik jeg en melding om, at der ikke var olie på motoren. Jeg stoppede med det samme og opdagede, at der var ild, fortæller den noget chokeret chauffør.

Han greb omgående til en pulverslukker, men den kunne ikke stoppe ilden. Brandfolkene fra Bylderup-Bov og Øster Højst var hurtigt fremme, og tog over.

Ifølge Søren Gad er det endnu uvist, hvad der forårsagede branden. Gyllesprederen er en helt ny model, der kun har kørt lidt over 100 timer. Den koster over fem millioner kroner, og maskinstationens ejer er nervøs for, at den aldrig kommer ud at køre igen.

- Jeg frygter, den er færdig, men jeg ved det ikke, siger han.