Fortovs-fuser i Løgumkloster: Render bliver lukket af med riste

I forbindelse med områdefornyelsen i Løgumkloster, havde Tønder Forsyning et ønske om at lede regnvand væk efter LAR-princippet, der kort sagt går ud på at lave en lokal afvanding af regnvand, hvilket er mere klima- og miljøvenligt end traditionel regnvandsafledning.

Det sker, efter at det er kommet frem, at renderne ikke er særlig handicapvenlige, og det har fået Tønder Kommune til at reagere. Derfor monterer de nu riste ovenpå renderne, som skal lede regnvand væk.

Det var i forbindelse med områdefornyelsen 'Liv i Løgumkloster', at regnvandsrenderne blev etableret ved Markedsgade. Det viste sig dog, at renderne voldte problemer for gangbesværede, fordi hjulene på kørestole og rollatorer kørte ned i renderne.Det fik formanden for Handicaprådet i Tønder Kommune til at optage en video af problemet, som Tønder Kommune efterfølgende reagerede på og gik i dialog med formanden. I samarbejde med formanden er Tønder Kommune nu kommet frem til risteløsningen.

- Det, vi er lidt spændte på, er, om det bliver et problem at holde dem rene for blandt andet blade. Det kan være, at det vil kræve lidt mere rengøring, men det er trods alt småting, siger Christian Kjær-Andersen.

Deler regningen

Afdelingslederen anslår, at det vil koste cirka 50.000 kroner at få monteret ristene på alle renderne. Og det er ikke kun Tønder Kommune, der skal betale de ekstra omkostninger. Regningen bliver nemlig delt i tre.

- Da renderne jo faktisk er Tønder Forsynings, så bliver en stor del af udgiften dækket af forsyningen. Og vores rådgiver har sagt, at det arbejde, som nu kommer ekstra til for hans vedkommende, det tager han på sig. For han føler også, at han har et ansvar. Så på den måde er vi tre parter fælles om det, siger Christian Kjær-Andersen, som anslår det til en meget lille omkostning for kommunen.

At man har valgt riste, som løsning på rende-udfordringen, vækker også glæde hos formanden for handicaprådet i Tønder Kommune, som har været med til at vurdere de forskellige løsninger.

- Jeg er virkelig glad for, at man har valgt den gode løsning. Rent praktisk er det den helt rigtige løsning, siger Jens Petersen, som selv var med ude at teste risteløsningen, og i forhold til tilgængeligheden gav den 10 ud af 10 i karakter.