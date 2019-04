Fortidsmindedag markeres i Vedsted

Vedsted: På den nationale Fortidsmindedag søndag 28. april vil de arkæologiske museer i Danmark sammen med Slots- og Kulturstyrelsen vise interesserede nogle af vore mange spændende og seværdige fredede fortidsminder, Danmark rummer.

I Sønderjylland kommer dagen til at foregå i og omkring Vedsted. Museum Sønderjyllands arkæologer vil fortælle og vise rundt i det spændende oldtidslandskab, hvor der også gemmer sig interessante anlæg fra historisk tid.

Arrangementet, der er gratis, begynder klokken 13 på parkeringspladsen ved Vedsted Kirke, hvor museumsinspektør Lennart S. Madsen sammen med arkæolog Anders Hartvig fortæller om landsbyen og kirkens historie.

Herefter går turen til langdysserne ved Langdyssevej, hvor arkæolog Mette Nissen fortæller om dyssernes historie.

Herfra går det videre til Lille Vedbølvej 1, hvor der fortælles om de mange gravhøje, man kan se i landskabet.

Her fortælles også om Sikringsstilling Nord, som tyskerne anlagde under 1. verdenskrig og der er derefter besøg i et par bunkere.