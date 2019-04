Fortiden har indhentet Tønder Kommune i børnesag: Skal betale millioner til Herning Kommune

Afgørelsen

Ankestyrelsen begrunder afgørelsen i klare vendinger:- At børnenes vanskeligheder også var til stede før familien flyttede til Herning Kommune.



- At det findes bevist, at børnene burde have været anbragt uden for hjemmet, da de boede i Tønder Kommune.



- At det findes bevist, at Tønder Kommune var klar over familiens forhold, der kort efter flytningen førte til tvangsanbringelser af alle tre børn i Herning Kommune.



- At Tønder Kommune har været passiv i sådan en grad, at det udløser refusionspligt.