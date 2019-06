Fortællingen om den blå kat Blå

Bogen om Blå, der forsvandt fra sit hjem og vender tilbage efter to års fravær, er skrevet af Grothe, som tidligere har udgivet børnebøger og krimier for voksne.

Fordomsfri børn

Karen Møller Grothe er uddannet bankassistent i Ribe, siden har hun arbejdet som nattevagt på et asylcenter, været kontormus hos Dansk Flygtningehjælp og i 2005, blev hun uddannet meritlærer og underviste i fem år i historie og dansk på mellemtrinnet. Og det var her blandt eleverne på 4. årgang, at hun fandt ud af, at børn omkring 10 år er nysgerrige og gerne læser historier.

- Børn i den alder er nysgerrige, åbne, fordomsfri og så vil de gerne lære, har Karen Møller Grothe tidligere forklaret her i avisen.

Bogen er illustreret af Joan Holm Schmidts flotte tegninger.

Jeg er Blå kan købes hos boghandlen eller på nettet. Den vejledende pris er 229 kroner.