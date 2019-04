BREDEVAD: Netop nu er der megen fokus på begivenhederne under og især efter første verdenskrig. Næste år kulminerer interessen med adskillige markeringen af 100-året for genforeningen. Men anden verdenskrig skal og må ikke glemmes.

Det drager blandt andet Forsvarsbrødrene i Bredebro, Løgumkloster og Tønder omsorg for, når de den 9. april holder fanen højt og er initiativtager til den årlige markering af besættelsesdagen. Det sker i mindelunden ved Bredevad, hvor der er rejst en mindesten for de faldne menige Poul Søgaard og Peter J. Andersen, som mistede livet den 9. april 1940 i kamp mod de tyske invasionsstyrker.

Mindehøjtideligheden indledes klokken 10, og ud over de lokale forsvarsbrødre deltager endvidere fanekommandoer fra Hærhjemmeværnskompagniet på Vesteregnen samt Sønderjyllands afdeling af Telegrafregimentets Soldaterforening.

- Derudover forventes det, at der som de tidligere år deltager mange fra lokalsamfundet, som ved deres fremmøde ønsker, at vise de faldne soldater den ære og respekt, oplyser formanden for de lokale forsvarsbrødre, Allan Poulsen, Tønder.