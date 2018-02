Forstander takker af efter fem år

LØGUMKLOSTER: Løgumkloster Efterskole skal have ny forstander.

Skolens forstander gennem fem år, Niels Kousgaard, har opsagt sin stilling, skriver skolens ledelse i en pressemeddelelse. Forstanderens opsigelse gælder med virkning fra sommerferien 2018.

Niels Kousgaard mener, at det er godt for skolen med nye kræfter i front. Hans ægtefælle Birgitte Kousgaard fortsætter som lærer på skolen, skriver skolen i den udsendte meddelelse.

- Bestyrelsen tager opsigelsen til efterretning. Vi er taknemlige for den store indsats Niels Kousgaard har ydet på skolen i en vanskelig periode. Det har været tydeligt, at han brænder for opgaven, siger skolens formand Karl Haahr, og fortsætter:

- Vi er glade for at Birgitte fortsætter som lærer på skolen, selvom vi må sige farvel til Niels. Vi går straks igang med arbejdet med at finde en ny forstander.