Forstander stopper efter 13 år på efterskole

Forstander Brian Bastiansen forlader til sommer Rejsby Europæiske Efterskole. Han efterlader en skole i god gænge, og derfor haster det ikke med at finde en afløser, siger skolens bestyrelsesformand.

REJSBY: Efter 13 år som forstander på Rejsby Europæiske Efterskole har Brian Bastiansen valgt at sige sin stilling op for at søge nye udfordringer på Fyn. Han skal være ny skoledirektør på Hjemly Fri- og Idrætsefterskole.

Skolens bestyrelse blev informeret om Brian Bastiansens opsigelse mandag aften.

- Det er vi kede af. Brian har været en god, stabil medarbejder, som har været med til at udvikle skolen, selv om han ikke har været alene om det. Men vi har været glade for ham, siger bestyrelsesformand Hans Henrik Phillip, der i sin tid selv var med til at ansætte den 48-årige skoleleder.

Brian Bastiansen tiltræder sin nye stilling som skoledirektør den 1. august. Hans opsigelse berører dermed ikke skolens nuværende elevhold, og planlægningen af det kommende skoleår fortsætter uforandret, oplyser Hans Henrik Phillip.