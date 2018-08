Forstander inviterer hele Toftlund på mad, musik og cirkus

Forstanderen på Musik & Teaterhøjskolen i Toftlund, Thomas Trier, inviterer alle Toftlunds borgere på fællesspisning med mulighed for at snuse til musik og teater for børn og unge. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Sidste år modtog forstander på Musik & Teaterhøjskolen i Toftlund, Thomas Trier, Tønder Kommunens kulturpris. Prisen bruges nu på, at børn og unge kan snuse til musik og cirkus.

TOFTLUND: I forbindelse med kulturugen sidste år modtog forstanderen på Musik & Teaterhøjskolen i Toftlund, Thomas Trier, Tønder Kommunes kulturpris, fordi han havde formået at introducere unge for musik og teater i Toftlund. Prisen bestod af et diplom og en pris på 10.000 kroner, hvoraf 1000 kroner var til Thomas Trier personligt, mens resten af beløbet skal gå til et kulturelt formål til gavn for andre. Nu har Thomas Trier funderet et år over, hvordan pengene skal bruges, og nu er han kommet frem til et formål, der giver mening. De 9000 kroner skal bruges på to fællesspisningsarrangementer for Toftlunds borgere, hvor børn og unge introduceres for musik og cirkus. - Der bliver gratis adgang for børnefamilier eller bedsteforældre, der tager børnebørnene med, siger Thomas Trier.

Der er mange værdier forbundet med teater, cirkus og musik, som man som ung kan få gavn af resten af livet. Thomas Trier, forstander på Musik & Teaterhøjskolen i Toftlund

Smag på musik og cirkus Det er meningen, at børn og unge kan "smage" på musik og cirkus i forbindelse med fællesspisningen. Når børnene har spist hovedretten, er det tanken, at de skal introduceres for musik og cirkus og efterfølgende optræde for forsamlingen med, hvad de unge netop har gjort erfaring med. - Der er mange værdier forbundet med teater, cirkus og musik, som man som ung kan få gavn af resten af livet. Kultur og musik giver glæde, læring og træning af forskellige sanser, siger Thomas Trier. Det er håbet, at de to fællesspisninger med mulighed for cirkus og musik vil give et rygstød til kulturlivet i Toftlund og en kulturskole, der de sidste år har manglet lidt opbakning, mener Trier.