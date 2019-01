TOFTLUND: Mellem onsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag har en eller flere ukendte gerningsmænd forsøgt at bryde ind i et hus på Præstevænget i Toftlund. Indbrudsforsøget blev anmeldt torsdag eftermiddag, da husets ejer opdagede at en bagdør var forsøgt opbrudt.