Forslag om etiske regler fik en lunken modtagelse

Onsdag aften var den nyvalgte kommunalbestyrelse samlet til sit første ordinære møde i byrådssalen. Her var der ikke flertal for Borgerlistens forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle formulere etiske regler for det politiske arbejde. Økonomiudvalget, der i forvejen har ansvaret for, at alt foregår efter reglerne, skal i stedet se på sagen. Foto: Uwe Iwersen