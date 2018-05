Forslag: Suppleanter indkaldes med kort varsel

Et socialdemokratisk fremstød skal åbne for, at stedfortrædere til kommunalpolitikere får hurtigere adgang til en stol i byrådssalen. Forslaget blev velmodtaget.

TØNDER: Styrelsesloven foreskriver, at der kan indkaldes stedfortrædere for kommunalpolitikere ved fravær af mindst en måneds varsel. Der sker for eksempel i forbindelse med barsel, sygdom eller en længere rejse.

Men der er ingen lov, der forbyder, at Styrelsesloven tilsidesættes på dette punkt. Og det er netop det, der er optræk til i Tønder nu.

Socialdemokraternes gruppeformand, Peter Christensen, benyttede på aprilmødet initiativretten til at stille et forslag om, at kommunalbestyrelsen beslutter at se bort fra kravet om mindst en måneds fravær, og dermed giver mulighed for umiddelbar indkaldelse af stedfortrædere.

- Det er kun rimeligt, at vi så vidt muligt er fuldtallige og dermed har den politiske sammensætning, som vælgerne har bestemt, lød Peter Christensens begrundelse for forslaget. Og så tilføjede han, at den hurtige indkaldelse fungerer uproblematisk i Region Syddanmark.