Forskningens Døgn åbner videnskabens døre

Det spørgsmål grublede hundredvis af børn og unge tirsdag over i Mind Factory by Ecco i Tønder, hvor de under kyndig vejledning fra forskere fik muligheden for at tegne og bygge deres egne bud på en løsning.

Systemet med snoren er simpelt, men er det muligt at lave en bedre løsning, der giver personalet mere information, uden det bliver sværere end at trække i en snor?

Forskningens Døgn er et landsdækkende tiltag, som skal sætte fokus på videnskab.I Tønder arbejder omkring 300 elever med projekter i den anledning. Alle med fokus på velfærdsteknologi. Her har de deltagende elever prøvet kræfter med to forskellige problemstillinger. Dels om at udvikle idéerne til en mere intelligent nødsnor på hospitaler, og dels at skabe en vejledning i applikationen Scan How. Arrangementet på Mind Factory by Ecco i Tønder afvikles i samarbejde med Tønder Kommune, Erhvervsakademi Sydvest, Mads Clausen Instituttet og UC SYD.

- Vi har lavet en model, som sender signal fra patienten til personalet. Når patienten trykker på knappen, gives beskeden videre med lyd. Her kan vi programmere forskellige lyde ind - alt efter, hvad patienten vil bede om, forklarer Klara Styrbak.

Over 300 deltagere

Over 300 elever har mandag og tirsdag arbejdet med projekterne i Tønder, og for arrangøren Anne Sofie Buhrmann Dideriksen fra Mind Factory by Ecco har Forskningens Døgn igen vist sig at være en succes. Arrangementet viser for fjerde år i træk forskningens verden frem for folkeskoler og ungdomsuddannelser. Og det er afgørende, mener hun:

- Det er enormt vigtigt, at vi får vist børn og unge, at de kan være med til at løse problemer på den her kreative måde. Det er nemlig kreativitet, der passer direkte over i en reel problemstilling - som her, hvor eleverne har arbejdet på problemet med nødsnoren, forklarer hun.

Samtidigt er arrangementet også en forsmag på de opgaver, man møder ude i det virkelige liv, fastslår hun:

- Man skal være dygtig til at optimere. Det gælder mange steder i erhvervslivet, og det er også en del af opgaven her. Forskning er hverken farligt eller svært - det vil vi gerne vise, forklarer hun.