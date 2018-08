Fornem gave på vej: Stort program klar til afsløring af Lundbye-buste

Guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye ville være fyldt 200 år lørdag den 1. september. Selv om han aldrig har sat sine ben i byen, ligger Lundbye begravet på Bedsted Kirkegård. Her modtager lokalområdet på hans fødselsdag en fornem gave af Ny Carlsbergfondet. Det kommer ikke til at gå stille af.

Øvrige deltagere i seancen er blandt andet Tønders borgmester Henrik Frandsen og biskop Elof Westergaard, der ligeledes har lovet at sige et par ord.

Flemming Toft udgør sammen med en række andre tidligere og nuværende Bedsted-borgere det Lundbye-udvalg, der har arbejdet for realiseringen af planerne. Det er sket i tæt samspil med formanden for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt, der deltager i afsløringen på kirkegården den 1. september og holder den officielle indvielsestale.

- Tilsvarende kommer der to personer fra Kalundborg til Bedsted den 1. september. Der er skabt god kontakt til Lundbyes fødeby. Det er vi rigtig glade for, siger Flemming Toft.

Hvorfor Bedsted?

Forbindelsen mellem Bedsted og Lundbye er historisk set ganske kort og meget tragisk.

Johan Thomas Lundbye - årgang 1818 - blev uddannet på Kunstakademiet i København. Han hørte dermed til kunstnergenerationen, der senere blev kendt som guldaldermalerne.

Da Treårskrigen mellem Danmark og Tyskland udbrød i 1848, meldte den 29-årige Lundbye sig som frivillig. Undervejs til fronten gjorde hans bataljon holdt for at hvile sig i udkanten af Bedsted ved Arndrup Mølle. Her blev han, med skitseblokken i hånden, dræbt af et vådeskud.

Kammeraterne skulle videre, og derfor blev Johan Thomas Lundbye samme dag, indhyllet i et Dannebrogsflag, begravet på kirkegården i Bedsted.

Ved siden af ham ligger hans mor, oberstinde Cathrine Lundbye. Hun døde i 1863 af sygdom mens hun var på vej til at besøge sønnens gravsted. I stedet blev hun altså stedt til hvile ved siden af ham.