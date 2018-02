Formandsopgør i den lokale Venstre-top

Formanden i Venstres lokalforening i Tønder, Søren Thorup Hansen, led et klart afstemningsnederlag på åres generalforsamling. Hans efterfølger, Søren Rødgaard Henriksen, lover "et mere åbent og transparent politisk miljø".

- Med formandsskiftet i Tønder Vælgerforening er der lagt op til en ny politisk linje, hvor der vil blive arbejdet mod et mere åbent og transparent politisk miljø med øget borgerinddragelse og politiske arrangementer i Tønder by, siger Søren Rødgaard Henriksen.

Uskønt forløb

Søren Thorup Hansen har været formand for den lokale vælgerforening i mere end 10 år. Han tager afstemningsresultatet til efterretning, men er alt andet end begejstret for forløbet.

- Jeg synes ikke, at det har været så pænt. Det er ikke den samarbejdsform, vi plejer at have i Venstre, siger han og henviser til, at han først få dage før generalforsamlingen blev opmærksom på, at der tilsyneladende var et kup på vej.

- Jeg skulle holde på et tidspunkt, men det havde jeg gerne gjort i en åben diskussion. I stedet sidder han (Søren Rødgaard Hansen, red.), med ved møderne op til generalforsamlingen uden at sige noget, mens han samtidig sender meddelelser ud til medlemmer, men ikke til formanden, lyder det fra Søren Thorup Hansen.