Formanden går af - men fortsætter i Tønder

Den mangeårige formand for Dansk Aktionærforening, Niels Mengel, trækker sig. Men han er indstillet på at fortsætte som bestyrelsesmedlem i de to lokale Tønder-foreninger, der i kølvandet på Tønder Banks konkurs fortsat kæmper for at investorerne opnår erstatning.

- Vi har gennem mange år haft et fantastisk samarbejde med Niels. Han er en mand med stor indsigt i selskaber og hvad der står bagved. Det er rigtig positivt, at han vil fortsætte og være med til at følge vores sager til dørs, siger Bjarne Laugesen.

Blandt de aktiviteter og tillidshverv som Niels Mengel fortsætter med, er bestyrelsesarbejdet i de to lokale foreninger "Tønderinvestor 2009" og "Tønderaktionær 2010".

TØNDER: På fredag stopper den mangeårige formand for Dansk Aktionærforening, Niels Mengel. Efter 10 år i spidsen for foreningen overdrager han formandsstolen til finanseksperten Ole Søeberg.

Bjarne Laugesen, formand for foreningerne "Tønderinvestor 2009" og "Tønderaktionør 2010", Møgeltønder

Dansk Aktionærforening er blev stiftet i 1984.Aktuelt har foreningen godt 13.000 medlemmer. Foreningens formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopsparere samt forbedre deres vilkår. Foreningen yder ikke individuel investeringsrådgivning. Niels Mengel har været formand for Dansk Aktionærforening siden 2009.

Som formand for Dansk Aktionærforening var Niels Mengel efter Tønder Banks konkurs i 2012 først sparringspartner og siden rådgiver for de mange aktionærer og investorer, der mistede penge, da banken gik ned. Niels Mengel har talt ved adskillige møder og generalforsamlinger i Tønder og opmuntret investorer til at fortsætte kampen.

De seneste år er han også indtrådt i de to lokale foreninger "Tønderinvestor 2009" og "Tønder aktionær 2010", der i kølvandet på bankens konkurs kæmper for, at investorerne opnår erstatning.

I de seneste år er flere afgørelser og domme gået Tønder-investorernes vej. Det gælder både med hensyn til, at Tønder Banks direktør Mogens Mortensen er blevet dømt for fejlbehæftet indberetning ligesom bankens revisor er blevet idømt en bøde for forsømmelser.

- Afgørelsen er meget i overensstemmelse med, hvad vi forventede. Stadig flere kilder nævner jo, at Tønder Banks regnskaber gennem flere år har været fejlbehæftede og dermed har ført sagesløse investorer bag lyset, sagde Niels Mengel, da revisoren fik en rekordstor bøde på 200.000 kroner.

- Beløbets størrelse fortæller tydeligt, at der her er tale om en meget alvorlig sag, sagde Niels Mengel dengang.

Ud over at fortsætte i de to Tønder-foreninger, vil Niels Mengel også fortsætte sit arbejde for de investorer, der mistede store beløb i den meget omtalte OW Bunker-sag.