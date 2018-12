Erik Jespersen har sagt op som direktør for Tøndermarsk Initiativet. Det er borgmester Henrik Frandsen, der er formand for den koordinerende styregruppe, ked af.

- Han efterlader også et Tøndermarks Initiativ, som er på sporet og i en rigtig god udvikling, siger styregruppe-formanden, der slår fast, at han gerne havde set Erik Jespersen blive.

TØNDER/HØJER: Under et år efter at Erik Jespersen begyndte som direktør for Tøndermarsk Initiativet, har han sagt op. Han skal fra 1. februar være direktør for teknik & miljø i Esbjerg - en stilling, der svarer til den han bestred i Aarhus for nogle år siden.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen er skuffede. Det må jeg tage til efterretning. Jeg vil gerne have været her i længere tid, men når jeg tænker på mig selv, så passer jobmuligheden i Esbjerg rigtig godt til mine kvalifikationer og tilbyder en tidshorisont og et indhold, der er endnu mere interessant end det, jeg har nu.

- Det har vi ikke lige taget stilling til, men under alle omstændigheder skal projektet køre videre, siger borgmesteren, der peger på, at Tøndermarks Initiativet har dygtige medarbejdere.

- Det her er ikke et fravalg af Tønder og Tønder Marskinitiativet på nogen måde. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jobmuligheden i Esbjerg først var kommet om nogle år, for jeg har været rigtig glad for at arbejde med Tøndermarsk Initiativet, men også for området og menneskerne, som har været et rigtig godt bekendtskab, siger han.

- Det er alene et spørgsmål om, at der kom en meget fristende mulighed. Det er tiltrækningskraften ved det nye job, som er meget interessant. Stillingen passer rigtigt godt til de kvalifikationer, jeg har, siger han.

Selv begrunder Erik Jespersen afgangen med, at jobbet i Esbjerg var for godt til at sige nej til.

Forstår, hvis folk er skuffede

Selvom Erik Jespersen forlader stillingen som direktør for Tøndermarsk Initiativet, så tror han ikke, at det kommer til at påvirke det videre arbejde i større grad.

- Vi har fået nogle gode folk ansat, så jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til bemandingen. Jeg kommer til at bruge meget tid på, at de ikke kommer til at mærke, at jeg er væk. Der er mange opgaver bundet op på mig, men der er også gode folk i Tønder Kommunes ledelse, der nok skal få skruet en god model sammen for resten af Tøndermarsk Initiativet. De skibe, vi har sat i søen, skal de nok få sejlet i havn over de kommende år, det er jeg sikker på. siger han.

Tøndermarsk Initiativet fortsætter frem til 2021, og han har forståelse for, at nogen kan være skuffede over, at han under et år efter sin ansættelse har sagt stillingen op.

