Formand: Masterplan er et visionært katalog

Der ligger et stort uforløst potentiale i området omkring Tønder Sport- og Fritidscenter. Ny masterplan vil løfte både Tønders handelsliv og turismen, hvis den gennemføres, påpeger centrets formand, Lars Thomsen.

TØNDER: Når kommunalpolitikerne i Tønder efter sommerferien skal nærlæse og tage stilling til den netop fremlagte masterplan for Tønder Sport- og Fritidscenter (TSFC), kan det være optakten til forbedrede rammevilkår for både sportsfolk, byens handelsliv og de turister, der kommer til området. Det vurderer formanden for TSFC's bestyrelse, Lars Thomsen. - Masterplanen er et visionært og spændende oplæg. Visionært, fordi der er tænkt nye tanker og idéer ind i planen, som følger tidens trends med tilgængelighed, udeaktiviteter og fællesskaber. Spændende, fordi der er så meget uforløst potentiale i området, der vil være med til at løfte både TSFC, Tønders handelsliv og turismen, hvis planen gennemføres, lyder det fra formanden.

Masterplanen er et spændende og visionært oplæg. Lars Thomsen, formand, Tønder Sport- og Fritidscenter

Masterplanen

Ny tilskuervenlighal med kapacitet på 1500 tilskuere

Nyt krydstorv og åbning mod vest og øst

Nyt klubhus til fodbolden og andre brugere ved bankparken

Sportel, hytteby og byferielejligheder

Multiplads på Det Gamle Stadion med en række udeaktiviteter til fri brug

Ny adgangsvej med stor p-plads og nye stiforbindelser, der binder området samme Den udarbejdede masterplan for Tønder Sport- og Fritidscenter indeholder seks hovedsigtepunkter:

Foto: Uwe Iwersen Publikumsfaciliteterne i Tønderhal 2 foreslås opgraderet til 1500 tilskuere. De nuværende forhold er utidssvarende. Foto: Modelskitse /TSFC Masterplan 2019-2030

Ti år frem Oplægget, der er udarbejdet af en styregruppe og blev præsenteret for offentligheden i den forløbne uge, går nu videre til politisk behandling, og kommer også til at indgå i budgetprocessen til efteråret. Planen lægger i sin helhed op til investeringen på knap 100 millioner kroner. Det er mange penge, erkender formanden. - Men der er jo klart, at Rom ikke blev bygget på en dag. En ny tilskuervenlig håndboldhal og en åbning mod øst og vest med et krydstorv, som forslået i Masterplanen, tager tid at få ind i budgetlægningen, så vi er også tålmodige i hallens bestyrelse. Planen rækker jo helt frem mod 2030, påpeger han. Af de knap 100 millioner kroner, som en realisering af hele planen forventes at koste, vil alene 46 millioner kroner gå til en opgradering af hal 2 med bl.a. publikumsfaciliteter for 1500 tilskuere.

Til gavn for mange Masterplanen indeholder blandt andet oplæg til en udvidelse af overnatningskapaciteten med hytter, et sportel og byferielejligheder, samt et nyt uderum med multiplads på Det gamle Stadion og et fælles klubhus for fodbolden omkring Bankparken. - Det vil skabe helt nye muligheder og rammer for både brugere af området og turister, der besøger Tønder, siger Lars Thomsen. Af masterplanen fremgår det blandt andet, at ferieby-udspillet eventuel kan løftes i samspil med en privat investor.

Uforløst Det var en enig kommunalbestyrelse, der sidste efterår bad om og afsatte midler til at få udarbejdet masterplanen. Lars Thomsen husker baggrunden for udspillet. - Jeg vil gerne fastholde borgmesteren i hans udtalelse sidste år om, at der er et "uudnyttet og uforløst potentiale i området". Det skal vi have sat på skinner, og det glæder vi alle i og omkring centret sig til, slutter fritidscentrets formand.