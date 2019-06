Forkæmpere for oldtidspark oplever massiv opbakning

Jannik Gorm Hansen fortæller, at Foreningen HOF siden et flertal af kommunalbestyrelsen besluttede at sælge Hjemsted - Danernes Verden -, har oplevet en stigning af medlemmer. Foreningen har således i dag 130-140 medlemmer, fortæller han. Arkivfoto: Timo Battefeld

Foreningen HOF, der kæmper for at bevare Hjemsted - Danernes Verden -, har siden kommunalpolitikerne besluttede at sælge parken, oplevet massiv medlemstilgang. Formanden ser det som udtryk for utilfredshed med beslutningen om at forvandle parken til autocamperplads.

SKÆRBÆK: Det kan godt være, at et flertal af lokalpolitikerne i kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge Hjemsted - Danernes Verden - for 1,05 millioner kroner, men det får ikke den nyetablerede Foreningen HOF (Hjemsted Oldtidspark Frivillige) til at kaste håndklædet i ringen. Tværtimod. Kristina Holst, der er medlem af Foreningen HOF, og som har arbejdet som formidler i oldtidsparken, sætter sin lid til, at autocamperprojektet ikke lykkes. - Det forudsætter, at der nu skal udarbejdes en ny lokalplan, før arbejdet med det nye projekt kan starte. Der er ingen garanti for, at lokalplanen kan ændres til formålet for det nye projekt, siger hun. Ifølge formanden, Jannik Gorm Hansen, har foreningen siden salget af parken blev besluttet i slutningen af maj, oplevet en voldsom stigning i antallet af medlemmer. Stigningen kan tolkes som utilfredshed med de nye planer for oplevelsesparken, der skal omdannes til autocamperplads, mener han. Ser du det som utilfredshed med de nye planer? - Det kan du godt tolke det som, siger Jannik Gorm Hansen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Hjemsted - Danernes Verden - skal forvandles til en autocamperplads med et 25 meter højt udsigtstårn. Det huer ikke Foreningen HOF, som for tiden oplever massiv tilgang af nye medlemmer. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Massiv medlemstilgang I maj steg medlemsskaren i Foreningen HOF fra 50 til 80 personer. Men efter at beslutningen om at sælge arealet, som skal omdannes til en autocamperplads, så er medlemmerne strømmet til foreningen, så medlemsskaren nu tæller 130-140 personer - vel at mærke uden at foreningen har været mere aktiv, og kun har delt opslag på Facebook. - Det er en stigning på 75 procent, konstaterer Gorm Hansen og tilføjer om de nye planer: - Det er rigtig ærgerligt, at det er blevet sådan. Og hvad kan Foreningen HOF så bruge de nye medlemmer til? Indtil videre lader man tiden arbejde, og når sommerferien er ovre, vil foreningen med Jannik Gorm Hansen i spidsen, tage op til fornyet overvejelse, hvorvidt man skal give fortabt eller gå aktivt ind i kampen for at bevare Hjemsted - Danernes Verden.

Ser tiden an Jannik Gorm Hansen fortæller, at Foreningen HOF "afventer tingenes tilstand" og at han vil fornemme reaktionerne på salget. - Vi ser tiden an, lyder det taktiske svar. Foreningen HOF holdt sin første generalforsamling den 30. april. Men da det nu er besluttet at nedlægge oplevelsesparken, der tidligere gik under navnet Hjemsted Oldtidspark, er det spørgsmålet, om næste møde i foreningen skal være en stiftende eller opløsende forsamling. Lige nu tyder medlemstilgangen på, at der er opbakning til at kæmpe videre for parken, mener HOF-formanden: - Der er noget, der tyder på, at der er interesse for at gøre tingene på en anden måde. Jannik Gorm Hansen forventer, at næste generalforsamling vil finde sted til enten august eller september.