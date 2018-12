Karsten Skov er manden bag bogen "Knacker", der har dannet idégrundlaget for "I krig og kærlighed".

I Tønder

Under overskriften "At genskabe en verden der er forsvundet" fortælles historien om, hvordan Zeppelinbasen ved hjælp af gamle fotos og anden dokumentation bliver genskabt i en virtuel verden og 3D-animation.

- Det meste af Zeppelinbasen er skabt bag en computer og med modeller i størrelsesforholdet 1/160 i et studie. Dette er den sidste udvej i optagelserne til en film, når noget er praktisk eller økonomisk umuligt at gennemføre. Luftskibsbasen ved Tønder var jo væk for altid, skriver Karsten Skov og Hans Christian Davidsen i bogen.

Den indeholder mange illustrationer og fotos, herunder modellen af hele Zeppelinbasen. Bogen byder desuden på en historisk gennemgang af første verdenskrig i Sønderjylland og altså Tønder.

Lørdag den 22. december lægger Karsten Skov og Hans Christian Davidsen vejen forbi Bog & Idé i Storegade i Tønder, hvor de mellem klokken 11 og 12 signerer resultatet af deres fælles bogprojekt.