Forfatter bag ny storfilm besøger Tønder

Karsten Skov, hvis roman "Knacker" danner baggrund for filmen "I krig og kærlighed", er netop nu aktuel med den bog i trilogien om Sønderjyllands historie. "Enkeland" er netop udkommet og signeres under et forfatterbesøg hos "Bog og Idé" i Tønder på lørdag.

Det er Karsten Skovs roman "Knacker" fra 2013 om den sønderjyske soldat Esben, der under Første Verdenskrig deserterer under en orlov og gemmer sig på sit eget loft på Als. Selskabet "Fridthjof Film" fandt Karsten Skovs historie så interessant, at romanen har givet inspiration til filmen "I krig og kærlighed" om sønderjydernes trængsler i krigen fra 1914 til 1918.

Den dansksindede Sille Laukam håber, at den tyske krigsmaskine har glemt at indkalde hendes mand, men en vinterdag i 1916 går den ikke længere. Han må pakke kufferten og tage den tunge vej i en krig, som ikke er hans. Nu bliver Sille en af de mange kvinder i Sønderjylland, der lever i frygt for at miste.

Filmkonsulent

Karsten Skov har selv en oldefar, der blev sendt i krig i tysk uniform, og som overlevede. Romanens titel "Knacker", som filmselskabet har valgt ikke at bruge som titel, var et udtryk, som tyskerne brugte om de nordslesvigske soldater, der talte tysk med stærk dansk accent.

"Knacker" er faktisk Karsten Skovs debutroman, og han har tidligere udtalt både stolthed over glæde over, at hans bog danner baggrund for filmen "I krig og kærlighed".

Da Karsten Skov skrev kontrakt med Fridthjof Film, fik han tilbudt rollen som konsulent. Det har han takket ja til: - Jeg skal dels sikre, at fortællingen bliver autentisk. At den bliver historisk korrekt og kommer til at afspejle tiden omkring 1918, som jo er væsentlig forskellig fra Anden Verdenskrig, har han tidligere fortalt i et interview med JydskeVestkysten.

Ud over de to sønderjyske, historiske romaner fra krigstiden har Karsten Skov også udgivet fire andre bøger. Han er til dagligt lektor på Erhvervsakademiet Sydvest og ekstern lektor på Center for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet.