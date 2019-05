Foreningers tilskudsregler får et eftersyn

Med Tønder Kommune som visionskommune i "Bevæg dig for livet" er der også lagt op til, at de lokale regler for tilskud til foreninger skal kigges efter i sømmene.

TØNDER KOMMUNE: Det kan snart blive mere overskueligt for en del foreninger at klare hverdagen. Det er i hvert fald målsætningen for den gennemgang af tilskudsreglerne for de såkaldte folkeoplysende foreninger, som flere udvalg i Tønder Kommune i øjeblikket er i gang med. Ambitionen er, at de lokale tilskudsregler skal gøres lettere og mere gennemskuelige.

En af de lokale tilskudsregler, som Tønder Kommune selv nævner som en nuværende, mulig barriere for øget aktivitet, er den såkaldte '25-års-regel'. Den betyder at tilskud ydes til foreninger for hvert medlem, der er under 25 år - men det kan blive en hindring i forhold til at skabe mere aktivitet, hvis det ikke også er attraktivt at lave tilbud til medlemmer over 25.

Det håber formand for Kultur- og Fritidsudvalget, René Andersen (V), at man nu kan gøre noget aktivt ved:

- Indgangsvinklen er, at vi i Tønder Kommune er visionskommune for "Bevæg dig for livet" - og i grundlaget for det står der, at vi skal have en tilskudsmodel, som passer til netop "Bevæg dig for livet". Tilskudsmodellen er ikke blevet revideret i mange år, så det giver god mening, at vi bruger anledningen til at se det efter, forklarer han.