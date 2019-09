Foreninger rakte hånden ud til Foreningernes Dag

Lørdag var der arrangeret Foreningernes Dag i Storegade i Skærbæk. Her var 27 foreninger på gaden for at lokke nye medlemmer til.

- Jeg går to gange til gymnastik om ugen. Både til spring og til rytme. Det har jeg gjort i næsten et halvt år nu, lyder det fra Luna, inden hun tager endnu en omgang på airtrackbanen.

Selvom hun synes, det er sjovt, så bliver hun ikke en af de nye medlemmer, som Skærbæk Gymnastikforening er ude for at lokke til denne dag. Hun er nemlig allerede medlem af gymnastikforeningen. I øvrigt sammen med flere af veninderne fra skolen.

Hos Skærbæk Gymnastikforening er der fart over feltet. Foreningen har stillet en stor airtrackbane op midt på Storegade, der i dagens anledning er afspærret, så foreninger og gæster kan suge indtryk til sig uden at skulle bekymre sig om biltrafik.

Skærbæk: Musikken flyder stille ud af højtalerne foran bodegaen. Grillen er tændt, og Poul Krebs synger om Johnny, der er lige ved at blive sindssyg. Der er ikke meget afsætning på grillpølserne, men det lader nu ikke til at spolere humøret hos grillmesteren. Der er stadig brede, venlige smil til alle, der slentrer forbi. Det er heller ikke helt middagstid endnu, så der er stadig begrundet håb om at få afsat grillpølserne.

Lokker med pandekager

Lidt længere nede af gaden har Skærbæk Spejderne gang i flere små bålsteder. De er i gang med at bage pandekager for at lokke folk til.

- Vi er vel omkring 35 spejdere i det hele, inklusive os ledere. Men vi kan sagtens være mange flere, lyder det fra Manfred Lehmann. Han og Kjeld Nordstrøm har det store forkromede overblik over pandekagebagningen. De får dog god hjælp af et par mindre spejdere, der både hjælper med at bage pandekagerne og spise dem.

- Sådan en dag som i dag er en fantastisk mulighed for os til at vise os frem. Der kommer da en del forbi. Vi er glade for, at vejret blev så godt. Vi var godt nok noget bekymrede i går (fredag red.), om det overhovedet kunne blive til noget. Men det gjorde det heldigvis, lyder det fra Kjeld Nordstrøm.